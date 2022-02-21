Совфед призвал США извиниться за сообщения о «терактах» в России

США должны предъявить России доказательства о возможных «нападениях» в России или принести извинения, заявил глава российской комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

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«Нужно обязать американскую сторону предъявить доказательства или принести извинения», – цитирует РИА «Новости» парламентария.

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Он подчеркнул, что если данных о реально готовящихся нападениях нет, то они должны определяться как заведомо распространяемый вымысел, что также преступно.

«Если в США не предъявят очевидные доказательства такого рода намерений, то трудно считать их непричастными к возможным преступным проявлениям на территории России. Поскольку укрывательство преступников либо сведений, имеющих значение для предотвращения преступлений, является преступлением», – подчеркнул он.

Климов назвал подобные заявления о якобы «нападениях» в России «очень опасным симптомом». «Он напрямую напоминает о времени, когда международные террористы, развязавшие войну на российском Кавказе, при поддержке западных спецслужб, устраивали теракты далеко за пределами регионов Кавказа. В том числе, в Москве, с большими человеческими жертвами», – сказал он.

По его словам, именно в этот период американская пропаганда, вместе с пропагандой Великобритании и рядом стран континентальной Европы называли террористов «борцами за свободу, борцами с режимом».

«То есть, нелюди, убивающие наших граждан, именовались на Западе как борцы за свободу», – отметил он.

Также Климов указал, что США надо отозвать дипломатов, причастных к сообщениям «о нападениях» в России. Однако, по его мнению, у Вашингтона «духу не хватит». Климов охарактеризовал подобные сообщения как «элемент информационной войны». По его мнению, американцы проверяют нас на толерантность.

Напомним, посольство США в Москве опубликовало на официальном сайте ведомства предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Диппредставительство рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить эту публикацию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предупреждение посольства США в Москве о якобы угрозе терактов в России являются необычной практикой.