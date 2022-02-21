Захарова назвала слова генсека НАТО "опасными для здоровья"

«Этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно», — пояснила руководитель Департамента информации и печати МИД России.