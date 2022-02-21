Генконсульство России в Одессе приостановило запись на прием

Генеральное консульство России в Одессе на время прекратило запись на прием из-за оптимизации штата. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

Оптимизация работников начата на фоне действий со стороны Запада.

«В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных страны, запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления», — уточнили в генконсульстве.

Планируется, что людей, записавшихся до изменений в структуре, примут.

Подобное сообщение появилось и на сайте генерального консульства России в Харькове. Сроки возобновления приема людей в обычном режиме не называются.

Ранее сообщалось, что США сократят количество дипсотрудников на Украине.

В январе Госдеп США разрешил эвакуировать сотрудников посольства из Киева из-за нарастания напряженности вокруг Украины, вслед за этими сообщениями своих дипломатов начали вывозить и другие страны.