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38 минут назад

Генконсульство России в Одессе приостановило запись на прием

Газета.Ruиещё 1

Генеральное консульство России в Одессе на время прекратило запись на прием из-за оптимизации штата. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

Генконсульство России в Одессе приостановило запись на прием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Оптимизация работников начата на фоне действий со стороны Запада.

«В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных страны, запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления», — уточнили в генконсульстве.

Планируется, что людей, записавшихся до изменений в структуре, примут.

Подобное сообщение появилось и на сайте генерального консульства России в Харькове. Сроки возобновления приема людей в обычном режиме не называются.

Ранее сообщалось, что США сократят количество дипсотрудников на Украине.

В январе Госдеп США разрешил эвакуировать сотрудников посольства из Киева из-за нарастания напряженности вокруг Украины, вслед за этими сообщениями своих дипломатов начали вывозить и другие страны.

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