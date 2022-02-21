В Кремле допустили поездку Путина к беженцам из Донбасса

«Преждевременно оценивать работу, она только началась. Ведомство [МЧС] и создано для того, чтобы моментально организовывать такие операции. В работе задействованы многие регионы, подключены волонтеры, партии, „Единая Россия“ в частности. Это очень ответственная и напряженная работа, потому что это связано с людьми, которые вынуждены покидать свои дома из-за провокаций, которые устраивают ВС Украины», — отметил он на конференц-колле.