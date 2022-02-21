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13 минут назад

В Кремле допустили поездку Путина к беженцам из Донбасса

Ura.Ru

Пока преждевременно оценивать эвакуацию людей из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но работа в этом направлении активно ведется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что если понадобится, в пункты с беженцами приедет президент РФ Владимир Путин.

В Кремле допустили поездку Путина к беженцам из Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Преждевременно оценивать работу, она только началась. Ведомство [МЧС] и создано для того, чтобы моментально организовывать такие операции. В работе задействованы многие регионы, подключены волонтеры, партии, „Единая Россия“ в частности. Это очень ответственная и напряженная работа, потому что это связано с людьми, которые вынуждены покидать свои дома из-за провокаций, которые устраивают ВС Украины», — отметил он на конференц-колле.

По словам представителя Кремля, если понадобится, в пункты с беженцами приедет президент РФ Владимир Путин. В любом случае, пресса будет проинформирована об этом событии, добавил Песков.

«Президент РФ поручил организовать выплаты 10 тысяч рублей каждому беженцу. Эта работа ведется. Условия размещения — это нужно обращаться в каждый конкретный регион или в МЧС», — ответил Песков на вопрос о статусе и условиях размещения людей в России.

«Главное — обеспечить безопасность жизни населения [Донбасса]. Речь идет о провокационных действиях Вооруженных сил Украины и опасности, которая возникла для жителей» — пояснил он.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об эвакуации населения в Ростовскую область из-за нарастания военного конфликта с Украиной. Такое же решение приняли и в Луганской народной республике, пишут Дни.ру. Из-за сложившейся ситуации три российских региона ввели режим ЧС. В том числе, Ростовская область, которая выступает главным принимающим беженцев из Донбасса регионом, пишет Ytro.ru.

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