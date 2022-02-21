Россия начала эвакуацию жителей Донбасса из-за провокационных и агрессивных действий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что сейчас главное обеспечить безопасность мирного населения, так как на месте масштаб угрозы ощущается более явно, чем можно представить.

«Это было обращение из самопровозглашённых республик. На месте масштаб угрозы ощущается более явно, чем мы можем себе представить. Главное — обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Эвакуацию жителей главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили после того, как в республиках обострилась ситуация. Готовность принять беженцев выразили 30 российских регионов.