Путин соберет внеочередное заседание Совета безопасности

21 февраля президент России Владимир Путин соберет расширенное заседание Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин соберет заседание Совета Безопасности России. Это большой Совет Безопасности. Тему сообщим», - приводит слова Пескова РИА «Новости».
Он также добавил, что в ходе заседания планируется выступление главы государства, а также «другие выступления».
«Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных», - добавил пресс-секретарь.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона провести двусторонний саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Как уточнили в Елисейском дворце, встреча может пройти только если Россия не вторгнется на Украину.