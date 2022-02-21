Путин соберет внеочередное заседание Совета безопасности

Он также добавил, что в ходе заседания планируется выступление главы государства, а также «другие выступления».

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона провести двусторонний саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Как уточнили в Елисейском дворце, встреча может пройти только если Россия не вторгнется на Украину.