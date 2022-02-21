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13 минут назад

Путин соберет расширенное заседание Совбеза

Елена Прошина

21 февраля президент России Владимир Путин соберет расширенное заседание Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин соберет внеочередное заседание Совета безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Путин соберет заседание Совета Безопасности России. Это большой Совет Безопасности. Тему сообщим», - приводит слова Пескова РИА «Новости».

Он также добавил, что в ходе заседания планируется выступление главы государства, а также «другие выступления».

«Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных», - добавил пресс-секретарь.

«Решение, принятое Путиным, претворяется в жизнь»

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона провести двусторонний саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Как уточнили в Елисейском дворце, встреча может пройти только если Россия не вторгнется на Украину.

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