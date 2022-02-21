В Кремле оценили идею саммита Россия — США

Пока у Москвы нет конкретных планов относительно проведения саммита Россия — США, но между сторонами есть договоренность продолжать диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цитату приводит ТАСС.

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Оценивая идею провести встречу глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в Кремле отметили: она возможна, если политики сочтут это целесообразным. Песков не уточнил, когда может пройти саммит президентов. По его словам, соответствующее решение могут принять в любой момент.

В Кремле в любом случае такое общение будут только приветствовать, отмечал ранее Песков. Он подчеркнул, что новый контакт окажется полезным для двух стран.