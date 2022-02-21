Кремль прокомментировал ситуацию на юго-востоке Украины

Российские власти не видят признаков снижения напряженности на юго-востоке Украины , такая ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Такой комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , пишет ТАСС .

По словам пресс-секретаря президента, ситуация чрезвычайно напряженная. «Все интенсивнее становятся провокации, обстрелы, конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность», — уточнил Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что Кремль не комментирует вопрос о том, подключатся ли российские силы, если власти ДНР и ЛНР попросят о помощи в связи с обострением ситуации.