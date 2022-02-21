Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье, а также примет участие в трехсторонней встрече стран - гарантов астанинского процесса (РФ, Иран, Турция) по Сирии. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на открытии XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
"В Анталье состоится двусторонняя встреча с участием нашего министра и трехсторонняя встреча министров иностранных дел - гарантов астанинского процесса", - сказал он.
Ранее источник в МИД Турции сообщил, что Лавров подтвердил в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу свое участие в дипломатическом форуме, который пройдет в Анталье 11-13 марта, а также во встрече по Сирии в астанинском формате.