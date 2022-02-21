В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
32 минуты назад

Названо условие участия России в переговорах Киева с Донбассом

News.ru

Россия будет участвовать в заседании контактной группы по Донбассу, если будут достигнуты договорённости о созыве этой группы между Украиной и Луганской и Донецкой народными республиками, сообщил РИА Новости источник в Москве. По его словам, Россию к этому обязывают взятые ею на себя функции посредника.

Названо условие участия России в переговорах Киева с Донбассом
Фото: Alexander Rekun/Global Look PressAlexander Rekun/Global Look Press

Если Киев и Донбасс договорятся созвать заседание [контактной группы], Россия, разумеется, тоже будет в нём участвовать, — сказал собеседник агентства.

Ранее источники, близкие к офису главы украинского государства, сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР. По его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений, а обострение ситуации на юго-востоке страны даст возможность не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые Зеленский дал канцеру Германии Олафу Шольцу.

Отмечается, что киевские власти не намерены вести прямые переговоры с непризнанными республиками, а также не хотят вносить изменения в конституцию и прописывать их особый статус, и признание территорий со стороны Москвы даст возможность на выход из ситуации. При этом Зеленский и его окружение не верят в возможность вторжения РФ на территорию Украины.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители