Россия будет участвовать в заседании контактной группы по Донбассу, если будут достигнуты договорённости о созыве этой группы между Украиной и Луганской и Донецкой народными республиками, сообщил РИА Новости источник в Москве. По его словам, Россию к этому обязывают взятые ею на себя функции посредника.

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Если Киев и Донбасс договорятся созвать заседание [контактной группы], Россия, разумеется, тоже будет в нём участвовать, — сказал собеседник агентства.

Ранее источники, близкие к офису главы украинского государства, сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР. По его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений, а обострение ситуации на юго-востоке страны даст возможность не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые Зеленский дал канцеру Германии Олафу Шольцу.