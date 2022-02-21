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41 минуту назад

Жириновский сдал отрицательный тест на коронавирус

Газета.Ruиещё 2

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который был госпитализирован в начале февраля с коронавирусом, сдал отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жириновскому может потребоваться переливание крови
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что состояние политика пока оценивается как тяжелое, степень поражения его легких составляет 50-75%. Кроме того, у Жириновского двусторонний отит.

«Медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, он лежит на противопролежневом матрасе. У Владимира Вольфовича также анемия средней степени. Врачи пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови», — сообщает портал.

В начале февраля председателя ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекций в Центральную клиническую больницу. Позднее СМИ сообщили, что политику в срочном порядке требовалась операция, но врачи боялись делать ее из-за тяжести состояния пациента. При этом в партии заявляли, что Жириновский «повысил свою активность» и подготовил ряд заявлений к заседанию Госдумы, намеченному на 22 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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