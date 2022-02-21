В Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам

Инициативу выдвинул депутат Султан Хамзаев. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма законодателя на имя главы Минтранса Виталия Савельева.
В обращении Хамзаев отметил, что курьеры служб доставки товаров, как правило, используют двухколёсные механические средства передвижения, в том числе оборудованные электродвигателями. Однако, передвигаясь в основном по пешеходным зонам, они создают значительный дискомфорт пешеходам.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос возможности вывода трафика служб доставки, сотрудники которых для передвижения используют двухколёсные механические, в том числе электромеханические средства передвижения, с пешеходной зоны на проезжую часть, где они смогут передвигаться по существующим правилам для велосипедистов», — говорится в тексте документа.
Хамзаев также напомнил о ситуациях, когда курьеры совершали наезды на пешеходов, причиняли им телесные повреждения.