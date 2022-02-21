Путин и Байден согласились провести саммит по безопасности

Французский президент Эммануэль Макрон предложил главе Белого дома Джо Байдену и российскому лидеру Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Утверждается, что оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться. Также президент Франции предложил провести встречу со всеми заинтересованными сторонами.

Вопросы для саммита глав России и США, который пройдет во Франции, подготовят глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече 24 февраля. Отмечается, что саммит Путина и Байдена может состояться только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что данных о возможном контакте президентов Путина и Байдена пока нет. При этом она отметила, что американский лидер ценит прямое взаимодействие и намерен провести несколько переговоров с европейскими лидерами.