В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
30 минут назад

Путин и Байден согласились провести саммит по безопасности

Елена Прошина

Французский президент Эммануэль Макрон предложил главе Белого дома Джо Байдену и российскому лидеру Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Путин и Байден согласились провести саммит по безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться. Также президент Франции предложил провести встречу со всеми заинтересованными сторонами.

Вопросы для саммита глав России и США, который пройдет во Франции, подготовят глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече 24 февраля. Отмечается, что саммит Путина и Байдена может состояться только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что данных о возможном контакте президентов Путина и Байдена пока нет. При этом она отметила, что американский лидер ценит прямое взаимодействие и намерен провести несколько переговоров с европейскими лидерами.

Напомним, 20 февраля главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители