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50 минут назад

Елисейский дворец сообщил о согласии Путина и Байдена провести саммит по безопасности

ТАССиещё 7

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Путин и Байден согласились провести саммит по безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил в воскресенье Елисейский дворец, Макрон "предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе". Главы США и РФ "согласились с положениями такой встречи на высшем уровне". Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля.

Такая встреча "может состояться только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину".

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