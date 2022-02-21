Путин и Байден согласились провести саммит по безопасности

Как сообщил в воскресенье Елисейский дворец, Макрон "предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе". Главы США и РФ "согласились с положениями такой встречи на высшем уровне". Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля.