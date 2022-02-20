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52 минуты назад

Москва потребовала от посольства США объяснить сообщение о терактах в России

Деловая газета "Взгляд"

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить публикацию предупреждения для американцев о возможности терактов в России.

МИД потребовал от США объяснить сообщение о терактах в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России. Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, 14 декабря минувшего года в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершения терактов на территории России. За год в России были нейтрализованы 23 бандита, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

В начале декабря был задержан житель Киевской области – агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.

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