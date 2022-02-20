МИД потребовал от США объяснить сообщение о терактах в РФ

«Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России. Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.