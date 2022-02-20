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34 минуты назад

Посольство США посоветовало американцам подумать о плане по выезду из России

Lenta.ruиещё 6

Посольство США в России посоветовало американцам, проживающим в России, подумать о плане по выезду из страны. Об этом сообщается на сайте посольства.

Посольство США выпустило предупреждение для американцев в России
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, дипломаты предупредили граждан США о возможных терактах в России.

«По сообщениям СМИ, возможны нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах», — говорится в сообщении.

В частности, по утверждениям дипломатов, происшествия возможны в Москве, Санкт-Петербурге, а также в районах «повышенной напряженности» вдоль российско-украинской границы.

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