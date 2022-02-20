Макрон и Путин созовут рабочую группу по Донбассу

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон договорились созвать в ближайшие часы рабочую группу, которая займется условиями для перемирия в Донбассе. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Фото: Пресс-служба Совфеда Пресс-служба Совфеда

Агентство также передает, что главы МИД обеих стран в ближайшее время организуют саммит по безопасности в Европе.

Телефонные переговоры Путина и Макрона состоялись в воскресенье, 20 февраля. В ходе беседы с французским президентом российский лидер заявил, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и лишь имитирует переговорный процесс.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.