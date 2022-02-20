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44 минуты назад

Российский дипломат высказался о принадлежности Донбасса Украине

Lenta.ruиещё 4

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страна не пытается отнимать территорию у других стран и отметил, что Донбасс является частью Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS, цитату приводит ТАСС.

Посол России в США высказался о принадлежности Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет вторжения. И нет таких планов. (...) Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины», — сказал Антонов.

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Он подчеркнул, что вопрос ситуации на Украине сейчас не является ключевым. По словам Антонова, важно смогут ли страны выработать твердые гарантии в сфере безопасности для всех.

«Мы хотим, чтобы все было закреплено на бумаге. Мы хотим видеть юридически обязывающие гарантии российской безопасности. (…) Мы не хотим наблюдать следующую волну расширения НАТО», — заявил дипломат.

Обстановка в Донбассе обострилась накануне в четверг, 17 февраля. Киев и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На фоне обострения ситуации была объявлена массовая эвакуация жителей Донбасса в Россию.

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