Захарова о догадках Лондона насчет Путина: «Раскусила англичанка»

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова главы британского МИД Лиз Трасс о планах России по захвату Прибалтики после Украины.

Фото: ТАСС ТАСС

«А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», - написала Захарова.

В начале февраля 2022 года глава английского МИД побывала с официальным визитом в Москве. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым она потребовала немедленно отвести войска от границы Украины. Лавров спросил у коллеги, признает ли она российский суверенитет над Воронежской и Ростовской областями. Трасс в категорической форме заявила, что Соединенное Королевство «никогда не признает суверенитета России над этими регионами».