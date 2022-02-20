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14 минут назад

Захарова о догадках Лондона насчет Путина: «Раскусила англичанка»

Илья Родин

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова главы британского МИД Лиз Трасс о планах России по захвату Прибалтики после Украины.

Захарова о догадках Лондона насчет Путина: «Раскусила англичанка»
Фото: ТАССТАСС

«А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», - написала Захарова.

В начале февраля 2022 года глава английского МИД побывала с официальным визитом в Москве. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым она потребовала немедленно отвести войска от границы Украины. Лавров спросил у коллеги, признает ли она российский суверенитет над Воронежской и Ростовской областями. Трасс в категорической форме заявила, что Соединенное Королевство «никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

Ранее сообщалось, что глава британского МИД потребовала от мирового сообщества немедленно остановить российское «вторжение» на Украину. По ее мнению, президент РФ Владимир Путин «желает обратить время вспять», вернуть России былую славу. И ради этого не остановится ни перед чем, в том числе может захватить после Украины и прибалтийские страны.

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