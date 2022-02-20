Захарова пошутила о раскусившем планы России британском министре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы британского МИД Лиз Трасс о том, что после вторжения на Украину Россия планирует захватить Прибалтику. Свой ответ Захарова опубликовала в Telegram-канале.

В посте представитель российского МИД предпочла пошутить.

«Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», — написала Захарова.

Заявление об угрозе для Прибалтики Лиз Трасс сделала в интервью газете The Mail on Sunday. По словам главы британского МИД, президент России Владимир Путин после вторжения на Украину якобы направит войска на страны Прибалтики и Западные Балканы.

Ранее Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «бездушным циником» за его высказывание об обстрелах в Донбассе.

«Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — возмутилась представитель МИД.