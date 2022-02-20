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16 минут назад

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что за эскалацией ситуации в Донбассе стоят провокации киевских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона
Фото: ТАССТАСС

"Выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что в целом "в продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву и регулярных телефонных контактов проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации".

Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Путин и Макрон признали целесообразным активизировать поиск дипломатических решений в ситуации вокруг Украины, заявили в Кремле.

Путин в беседе с Макроном вновь подчеркнул, что США и НАТО должны конкретно и по существу ответить на требования РФ по гарантиям безопасности.

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