Песков раскрыл подоплеку конфуза на встрече Меркель и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель в 2007 году произошел памятный конфуз. Немецкий канцлер страдает боязнью собак, что не помешало Путину встретить коллегу вместе с лабрадором Кони.
После той встречи ряд СМИ утверждали, что Путин сделал так специально, и отношения лидеров ухудшились. Однако Песков опроверг это и заявил, что инцидент был ненамеренным: в Кремле не знали о нелюбви Меркель к собакам.
«То, что Меркель испытывает какую-то неприязнь к собакам — тогда просто мы не знали. А вы знаете, что Путин обожает Кони и все страна Кони обожала. На всех мероприятиях она ходила где хотела. И это было весьма органично, это было умилительно. Поэтому то, что тогда произошло с Меркель, ну неловкая ситуация. Но не по злобе, что называется, не по злобе», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по РИА «Новости»).
Лабрадор Кони была участницей многих встреч, которые проходили в загородных резиденциях Путина. Она свободно передвигалась по дому, гости угощали ее сушками и сухариками.
Песков добавил, что Путин и Меркель жестко отстаивали интересы своих стран.
«Доверительный характер отношений и постоянное ведение общения на двух языках - они говорили на смеси русского и немецкого иногда — действительно позволяло им эмоционально разговаривать», — отметил он.
По его словам, эмоциональность «зиждилась именно на таком монументальном характере их отношений».
Ранее бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель предложили рассмотреть на роль посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.