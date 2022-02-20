Песков раскрыл подоплеку конфуза на встрече Меркель и Путина

«То, что Меркель испытывает какую-то неприязнь к собакам — тогда просто мы не знали. А вы знаете, что Путин обожает Кони и все страна Кони обожала. На всех мероприятиях она ходила где хотела. И это было весьма органично, это было умилительно. Поэтому то, что тогда произошло с Меркель, ну неловкая ситуация. Но не по злобе, что называется, не по злобе», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по РИА «Новости»).