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43 минуты назад

Путин отказался от встречи с Зеленским

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин не будет проводить переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, потому что последний говорит об обсуждении урегулирования ситуации на юго-востоке, а РФ не является стороной конфликта. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин отказался от встречи с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мер. Зеленский в качестве основной цели декларирует обсуждение именно урегулирования на юго-востоке. Но мы не являемся стороной конфликта. И обсуждение на юго-востоке должно вестись между президентом Зеленским и представителями этого юго-востока», — сказал Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканалу «Россия-1».

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Зеленский предложил Путину встретиться. Он отметил, что не знает, чего хочет его коллега. Также президент Украины пригрозил миру ядерным оружием, если не состоится саммит стран-участниц Будапештского меморандума, среди которых есть Россия. Документ предусматривает отказ от ядреного вооружения взамен на гарантии безопасности для Украины. Зеленский заявил, что документ будет признан недействительным, если стороны не предоставят гарантии безопасности.

Россия при этом может признать независимость ДНР и ЛНР. С таким предложением к Путину выступили депутаты Госдумы, передает РАПСИ. По их мнению, это поможет установить мир в Донбассе и защитить мирное население от украинской агрессии.

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