«Любая искра…» : Кремль оценил риск войны в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает Запад к разуму: все заявления о «вторжения России на Украину» носят провокационный характер и ведут к нагнетанию напряжённости.
«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, характер переговоров Путина с лидерами западных стран по украинскому вопросу «резко контрастирует с истерикой СМИ этих государств». Западная пресса нагнетает напряженность и это чревато непоправимыми последствиями.
«Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», - отметил представитель Кремля.
Песков призвал вспомнить историю и понять, что Россия никогда ни на кого не нападала.
«Россия, которая пережила столько войн - это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово "война"», - сказал представитель Кремля.
Ранее британская газета сообщила, что западные лидеры начали секретные переговоры о поставках оружия украинскому «сопротивлению» после того, как киевская армия будет разгромлена.