«Любая искра…» : Кремль оценил риск войны в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает Запад к разуму: все заявления о «вторжения России на Украину» носят провокационный характер и ведут к нагнетанию напряжённости.

«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, характер переговоров Путина с лидерами западных стран по украинскому вопросу «резко контрастирует с истерикой СМИ этих государств». Западная пресса нагнетает напряженность и это чревато непоправимыми последствиями.

«Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», - отметил представитель Кремля.

Песков призвал вспомнить историю и понять, что Россия никогда ни на кого не нападала.

«Россия, которая пережила столько войн - это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово "война"», - сказал представитель Кремля.