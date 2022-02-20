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27 минут назад

«Любая искра…» : Кремль оценил риск войны в Донбассе

Майк Габриелян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает Запад к разуму: все заявления о «вторжения России на Украину» носят провокационный характер и ведут к нагнетанию напряжённости.

«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, характер переговоров Путина с лидерами западных стран по украинскому вопросу «резко контрастирует с истерикой СМИ этих государств». Западная пресса нагнетает напряженность и это чревато непоправимыми последствиями.

«Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», - отметил представитель Кремля.

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Песков призвал вспомнить историю и понять, что Россия никогда ни на кого не нападала.

«Россия, которая пережила столько войн - это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово "война"», - сказал представитель Кремля.

Ранее британская газета сообщила, что западные лидеры начали секретные переговоры о поставках оружия украинскому «сопротивлению» после того, как киевская армия будет разгромлена.

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