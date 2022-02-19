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1 час назад

Косачев рассказал о превращении Украины в Северную Корею

Lenta.ru

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с Интерфаксом заявил, что в случае, если Украина поставит под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму, открывается дорога для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), благодаря чему страна начинает превращаться в Северную Корею (КНДР).

Косачев рассказал о превращении Украины в Северную Корею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ничего нового. Кроме перспективы выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия, если читать заявление Зеленского по сути. До этого столь смелым демаршем отличилась только Северная Корея, если не ошибаюсь», — рассказал сенатор.

Он также отметил, что киевские власти уже не в первый раз ставят под сомнение собственные обязательства. Тоже самое было и с Минскими соглашениями, и с Европейской конвенцией о правах национальных меньшинств, а главное, с декларацией независимости 1990 года, в которой провозглашался нейтралитет Украины, заключил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказывается «низко кланяться» своим партнерам за оказание военной помощи стране, так как это является вкладом в безопасность Европы и мира. Однако, при этом он отметил, что ценил любую помощь.

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