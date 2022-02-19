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52 минуты назад

В Госдуме пообещали защитить Донбасс от Украины

Lenta.ru

Россия защитит Донбасс в случае агрессии со стороны Украины. С таким обещанием выступил в эфире «Радио КП» депутат Государственной думы Константин Затулин.

В Госдуме пообещали защитить Донбасс от Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одно очевидно: если вторжение состоится со стороны Украины, то в этом случае мы будем Донецк и Луганск защищать. Об этом мы предупреждали. И это, безусловно, так и будет», — заявил парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике и депутат от «Единой России» Артем Метелев заявил, что в Ростовской области формируются «резервы от доноров, производителей продуктов и предметов первой необходимости» для беженцев с Донбасса.

Стало известно о планах Киева силой захватить Донбасс

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