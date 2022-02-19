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44 минуты назад

Зеленский предложил Путину встретиться

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться. Об этом сообщает РИА "Новости".

Зеленский предложил Путину встретиться
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться", - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции, отвечая на вопрос журналистов, как он интерпретирует намерения Путина в отношении Украины.

Также в ходе конференции глава Украины заявил, что поручил созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. Днем ранее Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с самопровозглашенными республиками Донбасса, чтобы урегулировать конфликт.

При этом в Киеве по-прежнему не согласны идти на переговоры с Донецком и Луганском: Зеленский 17 февраля вновь назвал диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР "бессмысленным".

Обстановка в Донбассе ухудшилась 17 февраля. ЛНР и ДНР и Вооруженные силы Украины обвинили друг друга в обстрелах. 18 февраля главы республик организовали эвакуацию населения в Россию.

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