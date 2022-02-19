Депутат Госдумы призвал россиян ехать добровольцами на Донбасс: видео

«Я призываю всех вас начать формирование списков добровольцев, которые поедут на Донбасс. Я в этом списке первый… Сегодня это – главное. Мы должны отстоять наш мир, русский мир и показать этой бандеровской сволочи, что мы русские всегда вместе, здесь в России и там, на Украине!» - сказал депутат.