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42 минуты назад

Депутат Госдумы призвал россиян ехать добровольцами на Донбасс: видео

Майк Габриелян

Депутат Госдумы России, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев призвал формировать дружины добровольцев для отправки в Донбасс. Он записал видеообращение к партийным соратникам и всем гражданам РФ.

На кадрах депутат обращается к россиянам в вагоне поезда. Он одет в военную форму.

«Я призываю всех вас начать формирование списков добровольцев, которые поедут на Донбасс. Я в этом списке первый… Сегодня это – главное. Мы должны отстоять наш мир, русский мир и показать этой бандеровской сволочи, что мы русские всегда вместе, здесь в России и там, на Украине!» - сказал депутат.

По словам Лебедева, формирование списков началось во всех региональных отделениях Родины.

«Отечество в опасности! Эти слова звучали не раз, сегодня они актуальны. И сегодня мы поедем на Донбасс, защитим нашу великую Родину!» - добавил парламентарий.

Ранее в ДНР заявили, что разведка смогла добыть план наступательной операции против Донбасса. Согласно этим данным, в Киеве отвели 5 дней на атаку с трех направлений и выход к российской границе.

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