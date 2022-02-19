В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
50 минут назад

Посол в США Антонов: у РФ нет планов агрессии против братского украинского народа

Газета.Ru

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон путем обвинений РФ в эскалации пытается обесценить предложения по безопасности. Об этом говорится на странице российского посольства в Facebook.

Антонов: у РФ нет планов агрессии против братского украинского народа
Фото: Alexander Zemlianichenko/APAlexander Zemlianichenko/AP

"Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину. Подобные заявления - очередной виток американской дезинформационной кампании против России", - заявил российский дипломат.

Он добавил, что у России нет планов агрессии в отношении украинского народа, хотя США продолжают утверждать обратное, и это является попыткой надавить, а также обесценить предложения России по гарантиям безопасности 26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности.

Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не пойдет на компромиссы по основным принципам. 17 февраля власти США получили 11-страничный письменный ответ России по тематике гарантий безопасности. Теперь российские дипломаты ожидают четких предложений о формате юридического отказа НАТО от расширения на восток.

Последние новости
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители