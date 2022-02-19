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11 минут назад

В России с 1 марта ужесточатся правила получения разрешения на оружие

Елена Прошина

В России с 1 марта 2022 года ужесточаются правила получения разрешения на владение оружием, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальника Центра лицензионно разрешительной работы Вадима Медведева.

В РФ станет значительно сложнее получить разрешение на оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, для получения оружия граждане должны будут пройти медицинское освидетельствование. Также Росгвардия сможет в режиме реального времени проверять факт его прохождения гражданином.

«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра», — сказал Медведев.

Основным отличием от действующего порядка получения оружие в России станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, если медицинская организация во время планового медосмотра или лечения какого-либо заболевания обнаружит у владельца оружия противопоказания к такому владению, то она сможет аннулировать заключение, которое ранее позволило человеку владеть оружием. Соответствующий приказ подписал Минздрав РФ.

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