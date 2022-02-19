В РФ станет значительно сложнее получить разрешение на оружие

В России с 1 марта 2022 года ужесточаются правила получения разрешения на владение оружием, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальника Центра лицензионно разрешительной работы Вадима Медведева.
По его словам, для получения оружия граждане должны будут пройти медицинское освидетельствование. Также Росгвардия сможет в режиме реального времени проверять факт его прохождения гражданином.
«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра», — сказал Медведев.
Основным отличием от действующего порядка получения оружие в России станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Ранее сообщалось, если медицинская организация во время планового медосмотра или лечения какого-либо заболевания обнаружит у владельца оружия противопоказания к такому владению, то она сможет аннулировать заключение, которое ранее позволило человеку владеть оружием. Соответствующий приказ подписал Минздрав РФ.