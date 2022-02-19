Блинкен уточнил дату встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля, об этом он сообщил в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России иноагентом).

Фото: РИА Новости РИА Новости

«У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе», – цитирует РИА «Новости» госсекретаря США.

Он отметил, что «в своем ответном письме министру Лаврову указал, что это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода к диалогу по гарантиям безопасности, как говорят у нас, «пацан сказал, пацан сделал».

Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и с госсекретаря США Энтони Блинкена.