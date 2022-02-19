Дочь Кадырова получила должность в секретариате главы Чечни

Кадырова назначена заместителем руководителя секретариата главы республики. Хутмат Кадырова в новой должности будет курировать работу реабилитационных центров. В марте 2013-го Рамзан Кадыров поделился новостью о том, что его дочь Хутмат выучила наизусть Коран.

Кадыров неоднократно назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. 3 августа 2021 года его двоюродный брат Турпал-Али Ибрагимов стал новым министром по физической культуре, спорту и молодежной политике в республике, сменив на этом посту племянника главы Чечни 24-летнего Хамзата Кадырова. В марте Хас-Магомед Кадыров, родственник Кадырова и экс-руководитель администрации главы и правительства республики, был назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного. В декабре 2020-го дочь Кадырова Хадижат назначили начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном.