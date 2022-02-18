Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Указ о призыве военнослужащих запаса на сборы подписывает президент РФ. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Общая продолжительность военных сборов для граждан, пребывающих в запасе, не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. Кроме того, граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы не чаще одного раза в три года. Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни и граждане, "забронированные за органами государственной власти". Также освобождены от призыва служащие авиационного и железнодорожного транспорта, плавающий состав судов морского и речного флота.