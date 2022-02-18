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20 минут назад

Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы

ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян
Фото: ТАССТАСС

"Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в документе.

Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Указ о призыве военнослужащих запаса на сборы подписывает президент РФ. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Общая продолжительность военных сборов для граждан, пребывающих в запасе, не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. Кроме того, граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы не чаще одного раза в три года. Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни и граждане, "забронированные за органами государственной власти". Также освобождены от призыва служащие авиационного и железнодорожного транспорта, плавающий состав судов морского и речного флота.

Предыдущий указ о военных сборах президент РФ Владимир Путин подписал в апреле 2021 года.

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