Молодежный актив "Единой России" отправится в Ростовскую область

В Ростовскую область будет направлен молодежный актив «Единой России» (ЕР) для оказания помощи эвакуированным жителям из ДНР и ЛНР, заявил секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак.
«В Ростовскую область выезжает группа молодежного актива «Единой России» под руководством заместителя руководителя фракции Единая Россия, координатора партии по молодежной политики Игоря Кастюкевича», – приводит его слова Telegram-канал ЕР.
Турчак добавил, что в координации с МЧС они оценят объем необходимой помощи, в первую очередь детям.
«Группа прибудет в Ростовскую область уже 19 февраля. После чего будет сформирована вторая часть группы из числа волонтеров, общей численностью более 200 человек», – подчеркнул он.
Отмечается, что сводная группа сформирована из представителей «Молодой Гвардии Единой России», Молодежки ОНФ и волонтерской роты. В ее составе врачи, юристы, специалисты муниципального и госуправления.
Ранее сообщалось, что из ДНР планируется вывезти около 700 тыс. жителей.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.