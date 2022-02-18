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1 час назад

Для помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР направлен молодежный актив ЕР

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

В Ростовскую область будет направлен молодежный актив «Единой России» (ЕР) для оказания помощи эвакуированным жителям из ДНР и ЛНР, заявил секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак.

Молодежный актив "Единой России" отправится в Ростовскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Ростовскую область выезжает группа молодежного актива «Единой России» под руководством заместителя руководителя фракции Единая Россия, координатора партии по молодежной политики Игоря Кастюкевича», – приводит его слова Telegram-канал ЕР.

Турчак добавил, что в координации с МЧС они оценят объем необходимой помощи, в первую очередь детям.

«Группа прибудет в Ростовскую область уже 19 февраля. После чего будет сформирована вторая часть группы из числа волонтеров, общей численностью более 200 человек», – подчеркнул он.

Отмечается, что сводная группа сформирована из представителей «Молодой Гвардии Единой России», Молодежки ОНФ и волонтерской роты. В ее составе врачи, юристы, специалисты муниципального и госуправления.

Ранее сообщалось, что из ДНР планируется вывезти около 700 тыс. жителей.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.

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