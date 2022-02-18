Мишустин облегчил условия поставок продукции из Донбасса

В исполнение указа президента "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление по ввозу в Россию товаров, произведенных на этих территориях.

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Для Донбасса не будет применяться запрет на импорт по отношению к сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Происхождение товаров подтверждается сертификатами, "выдаваемыми уполномоченными органами (организациями), фактически действующими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Кроме того, пищевую продукцию и промышленные товары из Донбасса допускают до государственных и муниципальных закупок.