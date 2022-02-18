В КПРФ заявили о выздоровлении Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поправился и уже провел оперативное рабочее совещание. Об этом РИА Новости рассказал депутат ГД от КПРФ Александр Ющенко.

Фото: Агентство "Москва" Агентство "Москва"

"Зюганов полностью здоров, находится дома, провел оперативное совещание", – пояснил он.

По словам Ющенко, лидер партии может выйти на работу в Госдуму на предстоящей неделе.

Геннадия Зюганова госпитализировали 11 февраля. Представитель КПРФ рассказал, что лидер партии лег в больницу для профилактики: в последнее время у политика наблюдались признаки простудного заболевания, он решил обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить любые риски.