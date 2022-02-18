Путин отдал поручение главе МЧС по беженцам из ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприянову срочно вылететь в Ростовскую область в связи с началом массовой эвакуации жителей Донбасса в город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС России Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», — приводятся в материале слова Пескова.
Он добавил, что с просьбой оказать РО экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев к Путину обратился губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Отметим, что президент России также поручил правительству РФ обеспечить выплату каждому пребывающему в РО из Донбасса в размере 10 тысяч рублей.