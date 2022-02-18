Путин отдал поручение главе МЧС по беженцам из ДНР и ЛНР

«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС России Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», — приводятся в материале слова Пескова.