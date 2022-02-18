10 тысяч каждому: Путин поручил поддержать беженцев с Донбасса

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил о массовой централизованной эвакуации жителей региона в РФ. В первую очередь будут вывезены женщины, дети и пожилые люди. По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области. Они будут обеспечены всем необходимым. Как рассказал Пушилин, Украина по всей линии соприкосновения стягивает военнослужащих и тайное вооружение, и с украинской стороны все готово к силовому захвату Донбасса. По словам главы ДНР, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление.