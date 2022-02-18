10 тысяч каждому: Путин поручил поддержать беженцев с Донбасса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выплатить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса, прибывшему в Ростовскую область, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Президент РФ поручил правительству России. срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", - сказал Песков.
Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил о массовой централизованной эвакуации жителей региона в РФ. В первую очередь будут вывезены женщины, дети и пожилые люди. По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области. Они будут обеспечены всем необходимым. Как рассказал Пушилин, Украина по всей линии соприкосновения стягивает военнослужащих и тайное вооружение, и с украинской стороны все готово к силовому захвату Донбасса. По словам главы ДНР, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление.
О массовой эвакуации жителей также заявили власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Украина с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.