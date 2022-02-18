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18 минут назад

"112": врачи не могут провести Жириновскому операцию из-за тяжелого состояния

Газета.Ru

В настоящее время врачи Центральной клинической больницы решают вопрос о проведении операции лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, госпитализированному с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Жириновскому не могут провести операцию из-за тяжелого состояния
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

В публикации говорится, что провести оперативное вмешательство мешает тяжелое состояние Жириновского. При этом, отмечают журналисты, в последние дни у политика наметились улучшения.

Ранее заместитель главы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что Жириновский уже идет на поправку.

До этого госпитализированный практически одновременно с Жириновским председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что причина их проблемы со здоровьем связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в Государственной думе.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

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