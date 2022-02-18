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22 минуты назад

"112": Жириновскому собираются делать операцию

News.ru

Врачи решают вопрос о проведении операции лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, сообщает Telegram-канал "112". Провести оперативное вмешательство медикам не даёт его тяжёлое состояние. При этом, отмечается заметное улучшение здоровья Жириновского в последние дни. Он находится в клинике со 2 февраля, куда был госпитализирован с коронавирусом.

Мешает тяжелое состояние: здоровье Жириновского озадачило врачей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жириновскому требуется операция. Решается вопрос о её проведении.

Ранее замглавы фракции Ярослав Нилов заявил, что лидер ЛДПР идёт на поправку, но ему ещё требуется медицинское наблюдение.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии парламентария, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.

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Лидер ЛДПР находится в ЦКБ Москвы со 2 февраля, у него подтвердился коронавирус, который он скрывал две недели.

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