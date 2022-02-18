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32 минуты назад

Крым отреагировал на эвакуацию жителей Донбасса

Елена Прошина

Власти Крыма заявили о готовности принять жителей Донбасса

Крым отреагировал на эвакуацию жителей Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При необходимости Крым готов принять эвакуируемых жителей Донбасса. Об этом заявил первый заместитель председателя Госсовета полуострова Ефим Фикс. Его слова приводит ТАСС.

«У нас выстроились товарищеские, братские отношения с Донецкой и Луганской народными республиками. Мы неоднократно выражали поддержку Донбассу. Я убежден, что если возникнет такая потребность, руководство Крыма примет необходимые решения, чтобы помочь нашим братьям, сестрам и детям пережить эту бойню, которую затеет Украина», — приводятся в материале слова Фикса.

Отметим, что ранее главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации жителей республик в Россию из-за опасности развязывания Киевом военных действий в Донбассе.

Киев ответил на данные о наступательных операциях в Донбассе

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