Крым отреагировал на эвакуацию жителей Донбасса

«У нас выстроились товарищеские, братские отношения с Донецкой и Луганской народными республиками. Мы неоднократно выражали поддержку Донбассу. Я убежден, что если возникнет такая потребность, руководство Крыма примет необходимые решения, чтобы помочь нашим братьям, сестрам и детям пережить эту бойню, которую затеет Украина», — приводятся в материале слова Фикса.