Власти Крыма заявили о готовности принять жителей ДНР

"Те отношения, которые сложились между Крымом и Донецкой и Луганской народными республиками, - это товарищеские, добрые отношения, и мы неоднократно выражали поддержку Донбассу. Я убежден, если такая возникнет необходимость, руководство Республики Крым примет необходимые решения, чтобы помочь нашим братьям, сестрам, детям пережить эту бойню, если Украина затеет эту войнушку", - сказал Фикс, отвечая на соответствующий вопрос.