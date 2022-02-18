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1 час назад

Власти Крыма заявили о готовности принять жителей ДНР

ТАСС

Власти Крыма при необходимости готовы принять на полуострове эвакуируемых жителей Донбасса, сообщил в пятницу ТАСС первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.

Власти Крыма заявили о готовности принять жителей ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Те отношения, которые сложились между Крымом и Донецкой и Луганской народными республиками, - это товарищеские, добрые отношения, и мы неоднократно выражали поддержку Донбассу. Я убежден, если такая возникнет необходимость, руководство Республики Крым примет необходимые решения, чтобы помочь нашим братьям, сестрам, детям пережить эту бойню, если Украина затеет эту войнушку", - сказал Фикс, отвечая на соответствующий вопрос.

Власти Донецкой народной республики (ДНР) с 18 февраля организовали массовый централизованный выезд населения в Россию из-за опасности развязывания Украиной военных действий. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Донецк договорился с российским руководством о размещении жителей в Ростовской области.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны украинских военных. Информации о погибших не поступало.

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