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34 минуты назад

Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие на фоне активизации НАТО

Газета.Ruиещё 3

В Москве завершились переговоры президента Росси Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, они продлились два с половиной часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин заявил, что Москва и Минск решили продолжить наращивание военного взаимодействие на фоне нарастающей активности НАТО в Восточной Европе. Он также высоко оценил завершившиеся на бнях российско-белорусские учения «Союзная решимость», подчеркнув, что маневры носили оборонительный характер.

«Разумеется, одной из центральных тем наших переговоров с Александром Григорьевичем были вопросы, связанные с развитием интеграции и строительством связи союзного государства», — отметил российский лидер.

Он рассказал, что в ходе переговоров обсуждалось выполнения стратегических решений, принятых на заседании высшего государственного совета союзного государства 4 ноября 2021 года, реализация 28 отраслевых программ «и в целом положения договора о создании союзного государства».

«Хороший темп набрала группа высокого уровня по координации интеграционного взаимодействия, очередное заседание которой прошло уже в середине декабря», — добавил он.

Ранее а парламенте Крыма заявили о готовности к масштабному сотрудничеству с Белоруссией.

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