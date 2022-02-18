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31 минуту назад

Лавров нашел «образчика изысканной дипломатии» в США

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о вторжении России в Восточную Европу «образчиком изысканной дипломатии». Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров нашел «образчика изысканной дипломатии» в США
Фото: ТАССТАСС

Томас-Гринфилд ранее заявила, что Россия уже «вторгалась в части Восточной Европы».

Так она ответила на вопрос журналистки о том, насколько серьезна угроза вторжения на Украину.

«Они разместили войска на границе. <…> Мы видели это, когда они вторгались в другие части Восточной Европы», - заявила дипломат.

О каких именно территориях идет речь, Томас-Гринфилд не уточнила. Лавров назвал это «образчиком изысканной дипломатии».

«Она сказала, что "вторжение" России на Украину неминуемо. Якобы они видели, как наша страна это делает в других частях Восточной Европы. Сейчас любое «лыко в строку», - заявил российский министр.

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