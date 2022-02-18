Лукашенко пошутил о западной элите на встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным «разбавит» серию визитов «западной элиты». Об этом сообщает РИА Новости.
Путин и Лукашенко встретились в Москве 18 февраля.
«Я рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту эту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чем поговорить», - сказал Лукашенко, намекнув на недавние визиты в Кремль глав Франции и Германии.
Путин и Лукашенко обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, международную проблематику и вопросы безопасности в регионе.
В Кремле отмечали, что главы государств планируют обсудить развитие стратегического партнерства и проблемы европейской безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по итогам переговоров Путин и Лукашенко могут выступить с заявлением.
Лукашенко говорил о планах обговорить дальнейшие действия совместной группировки войск и решить вопрос присутствия российских военных в Белоруссии.