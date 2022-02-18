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59 минут назад

Лукашенко пошутил о западной элите на встрече с Путиным

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным «разбавит» серию визитов «западной элиты». Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко пошутил о западной элите на встрече с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин и Лукашенко встретились в Москве 18 февраля.

«Я рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту эту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чем поговорить», - сказал Лукашенко, намекнув на недавние визиты в Кремль глав Франции и Германии.

Путин и Лукашенко обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, международную проблематику и вопросы безопасности в регионе.

В Кремле отмечали, что главы государств планируют обсудить развитие стратегического партнерства и проблемы европейской безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по итогам переговоров Путин и Лукашенко могут выступить с заявлением.

Лукашенко говорил о планах обговорить дальнейшие действия совместной группировки войск и решить вопрос присутствия российских военных в Белоруссии.

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