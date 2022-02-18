Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинский кризис не мешает сну Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

О сне президента Песков рассказал, отвечая на вопрос журналистов о существовании канала, который позволяет Путину круглосуточно следить за событиями.

Пресс-секретарь отметил, что у Путина есть «множество источников информации, которая позволяет ему составлять реальную картину положения дел». Он подчеркнул, что все данные президент получает своевременно.

Отвечая на вопрос о ночных докладах и том, спит ли президент, Песков заверил, что Путин спит спокойно. О себе Песков сказал, что спит «не менее спокойно, но чутко».

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. С тех пор эта тема постоянно поднималась политиками и журналистами. В России все эти заявления называли ложными.

Западные СМИ называли 16 февраля 2022-го днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

Однако 15 февраля в Минобороны РФ отчитались, что подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращаться с учений в свои гарнизоны.

В ДНР 17 февраля обвинили украинских военных в обстрелах окраин Донецка и повреждении двух домов. В Киеве, в свою очередь, заявили об обстреле детского сада в станице Луганской и заявили о двух пострадавших взрослых.