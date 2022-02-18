Медведев заявил об отсутствии полноценной кооперации с РФ в борьбе с киберпреступностью

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Полноценная кооперация России с зарубежными партнерами по борьбе с киберпреступностью зачастую отсутствует, причем, как правило, не по вине Москвы. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере.

"Рассмотрим некоторые вопросы, касающиеся эффективности международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью. Этих вопросов много, скажем прямо, и далеко не по всем из этих вопросов у нас получается наладить полноценную кооперацию с иностранными партнерами", - сказал Медведев. Политик подчеркнул, что в значительном количестве случаев это происходит "не по нашей вине".

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РФ в последние годы направила зарубежным странам свыше 3 тыс. сообщений о кибератаках по своим системам с их территорий.

"Зарубежным партнерам было направлено свыше 3 тыс. сообщений о компьютерных атаках на информационно-коммуникационные системы нашей страны с их территорий. Мы от них получили свыше 1 тыс. уведомлений о компьютерных инцидентах, источниками которых стали информационные ресурсы на территории России", - сказал Медведев.

Он добавил, что в информационном пространстве РФ также было пресечено функционирование более 13 тыс. вредоносных ресурсов.

Взаимодействие с США

Медведев считает, что России и США нужно развивать взаимодействие в борьбе с киберпреступностью, но это зависит от Вашингтона.

"У нас есть такой сложный партнер, как Соединенные Штаты Америки, несмотря на текущие проблемы, их очень много, вы все прекрасно понимаете, о чем идет речь", - сказал Медведев. Он отметил, что "есть определенные достижения последнего времени", в частности, под эгидой совбезов была создана российско-американская рабочая группа, в результате удалось пресечь деятельность целого ряда компаний и группировок, которые занимались киберпреступлениями.

"Такое взаимодействие желательно развивать, хотя, скажем прямо, это зависит не только от нас, но и от американских наших коллег, которые на словах говорят о том, что они ко многому готовы, но на самом деле все, так сказать, сложнее. Мы надеемся, что они ценность этой работы тоже понимают", - добавил зампред СБ РФ.

По его словам, в целом нужно максимально активизировать работу по борьбе с киберпреступностью вместе с другими странами и с заинтересованными партнерами.

"Важно сотрудничать с нашими наиболее близкими партнерами, это государства - члены ОДКБ. Речь идет о раннем предупреждении целевых компьютерных атак, о борьбе с распространением вредоносного программного обеспечения, блокировании фишинговых сайтов и целом ряде других мероприятий", - заключил Медведев.

Трудности в раскрытии киберпреступлений

Длительное ожидание ответов от других государств на запросы о правовой помощи по уголовным делам в сфере IT затрудняет раскрытие киберпреступлений, необходимо подумать об улучшении соответствующего международно-правового механизма.

Медведев отметил такое направление работы, как исполнение запросов о правовой помощи по уголовным делам в сфере информационно-коммуникационных технологий. Россия в этой сфере сталкивается с рядом проблем, в частности, с длительными сроками при исполнении разных запросов, указал Медведев. Например, от государств дальнего зарубежья сроки предоставления ответа на запросы России могут составлять от одного до двух лет, что серьезно затрудняет раскрытие киберпреступлений.

"Нужно подумать о совершенствовании международно-правового механизма в этой сфере, включая, если удастся на эту тему договориться, и установление сроков, по которым исполняются запросы. Но эта работа должна вестись путем принятия либо конвенции, либо в двустороннем порядке, путем подписания соответствующих соглашений с отдельными государствами", - сказал Медведев.

Замглавы СБ РФ также предложил подумать над повышением эффективности межведомственного взаимодействия в РФ при получении запросов от иностранных государств, "здесь тоже есть чем заниматься, поскольку иногда должного взаимодействия здесь не наблюдается".