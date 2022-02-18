В Кремле ответили Зеленскому на требования гарантий для Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна страна не может требовать гарантий по безопасности для себя без учета интересов других государств. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского, потребовавшего гарантий безопасности от России и США.
Песков отметил, что Зеленский должен рассказать о деталях своего предложения.
«Мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран», - подчеркнул представитель Кремля.
Зеленский ранее назвал НАТО единственным из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться.
«Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние - годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий», - заявил президент Украины.
По его словам, эти гарантии «хотя бы теоретически» не должны уступать гарантиям для стран-членов НАТО.
Зеленский заявил, что под «тремя-четырьмя-пятью» пунктами гарантий должны поставить свои подписи Россия и США.