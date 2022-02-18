В Кремле ответили Зеленскому на требования гарантий для Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна страна не может требовать гарантий по безопасности для себя без учета интересов других государств. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так Песков прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского, потребовавшего гарантий безопасности от России и США.

Песков отметил, что Зеленский должен рассказать о деталях своего предложения.

«Мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран», - подчеркнул представитель Кремля.

Зеленский ранее назвал НАТО единственным из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться.

«Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние - годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий», - заявил президент Украины.

По его словам, эти гарантии «хотя бы теоретически» не должны уступать гарантиям для стран-членов НАТО.