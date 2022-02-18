Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поспорил с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом о методах работы российских тренеров по фигурному катанию. Как сообщает ТАСС, Песков назвал жесткость тренеров залогом успеха.

Ранее Бах заявил, что тренеры очень холодно повели себя после выступления фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Валиева была фавориткой турнира, но несколько раз упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

Глава МОК подчеркнул, что тренеры не создали для нее комфортную ситуацию и говорили с ней очень холодно.

«Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке», - сказал Бах.

Песков назвал Баха «весьма авторитетным человеком в мировом спорте».

«Поэтому мы с уважением относимся к его мнению, но мы не обязательно с ним соглашаемся», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что Баху не нравится жесткость российских тренеров, но без нее не было бы побед.