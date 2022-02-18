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26 минут назад

Песков прокомментировал высылку американского дипломата

ТАССиещё 7

Высылка из России заместителя посла США в Москве Барта Гормана является ответом на провокацию, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль объяснил высылку заместителя посла США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять - это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию", - сказал представитель Кремля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в четверг, что Горману было предписано покинуть Россию в ответ на необоснованную высылку советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне. Дипломат указала, что в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали обращение Москвы с просьбой продлить пребывание дипломата хотя бы до приезда заменяющего сотрудника.

В итоге, по ее словам, он вынужденно уехал без замены, что "усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами "визовой войны".

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