Кремль объяснил высылку заместителя посла США

Высылка из России заместителя посла США в Москве Барта Гормана является ответом на провокацию, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять - это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию", - сказал представитель Кремля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в четверг, что Горману было предписано покинуть Россию в ответ на необоснованную высылку советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне. Дипломат указала, что в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали обращение Москвы с просьбой продлить пребывание дипломата хотя бы до приезда заменяющего сотрудника.